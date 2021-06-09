The People’s Democratic Party (PDP) has unveiled its flag bearers for the 24 July Lagos council elections.
The PDP’s list of chairmanship and vice-chairmanship candidates released on Tuesday night was signed by the party’s Chairman, Mr Adedeji Doherty and the Secretary, Mr Muiz Dosunmu.
PDP chairmanship and vice-chairmanship candidates list:
Agbado-Okeodo: Richard Osagie/Jimoh Ibrahim;
Oluwole Dahunsi/Joy Ashinze (Agboyi Ketu)
Azeez Adebiyi/Yusuf Adamu (Agege)
Tajudeen Balogun/Azuonye Nkepadobi (Ajeromi).
Alimosho: Aduragbemi Oyebade/Olusola Joseph;
Adedayo Adesoye/Fortune Chijioke (Amuwo-Odofin).
Deley Bandaki/Samuel Emmanuel (Apapa)
Albert Olorunwa/Moses Aderoju (Apapa-Iganmu),
Ben Arulogun/Talabi Olasunbo (Ayobo-Ipaja).
Honfonvu Denagan/Folashade Kuti-Balogun: Badagry Central
Abraham Kolawole/Bolaji Awesu (Badagry West)
Ibrahim Tijani/David Aina (Bariga).
Akeem Animashaun/Modupe Adeyemi (Coker- Aguda)
Muyiwa Bajulaye/Olorunfunmi Sulaimon (Egbe-Idimu)
Rasheed Otegbola/Grace Solomon (Ejigbo)
Sidikat Nekuleyi/Abiodun Lawal (Epe).
Stephen Okoya/Anike Adesina (Eredo)
Lasisi Jinadu/ThankGod/Bardagha (Eti-Osa)
Bolaji Akinpelu/Suwebat Sholarin (Eti-Osa East)
Kolawole Ageyin/Bello Muhammed(Iba)
Olumide Komolafe/Ismail Lazees (Ibeju)
Kolawole Uyi/Oladele Oyekanmi (Ifako-Ijaiye).
Omogbolahan Ijaola/Ikechukwu Edna (Ifelodun)
Olatunde Olatokun/Pius Omoorantan (Igando-Ikotun)
Oyesanya Adeboye/Ibrahim Afinju (Igbogbo Baiyeku),
Lookman Apina/Gideon Ogini (Ijede)
Femi Folorunsho/John Nwabueze (Ikeja).
Ikorodu Central: Hassan Babatunde/Abolore Oyesanya
Raji Omotayo/MondayEgheleme (Ikorodu North)
Olumide Lawal/Hammed Alabi (Ikorodu West)
Rasheed Raji/Matthew Ajayi (Ikosi Ejinrin)
Nurudeen Orosiji/Titilayo Adetayo (Ikosi/Isheri)
Anthony Bourdillon/Ahmad Mohammed (Ikoyi/Obalende)
Fatai Ogunfolabi/William Ikpedu (Imota).
Olumide Thompson/Oluwatosin Adeniyi (Iru, Victoria Island)
Tajudeen Bamgboye/Goodman Ahivekwe (Isolo)
Oyewola Bakare/Odegua Osagie (Itire-Ikate)
Adelekan Abdulrauf/Rebecca Akindolie (Kosofe)
Olusegun Ajibade/ Lateef Adele (Lagos Island)
Agboola Odunfa/Bright Gbolahan (Lagos Island East).
Abiodun Fakoya/Njoku Cosmos (Lagos Mainland)
Ismail Shugu/Mustau Ipaye (Lekki),
O. Oduwole/Omotola Ojo (Mosan Okunola)
Saheed Elegbede/Chiamaka Peter (Mushin)
Olakunle Solaja/Bolatito Oshifala (Odi-Olowo)
Olajide Oniyide/Patience Borisade (Ojo)
Sunday Shodolamu/Modupe Ajayi (Ojodu)
Stephen Akerele/ Tawakalitu Ajao (Ojokoro)
Qudus Olagoro/Akonasu Gbedozin(Olorunda)
Ayodeji Omotosho/Evelyn Salami (Onigbongbo)
Olajide Kujenyo/Sylvester Onwurah (Oriade)
Wasiu Akintoye/Rasheedat Bello (Orile Agege).
Rilwan Akinbiyi/AdepojuTiamiyu (Oshodi)
Wasiu Olayiwola/Michael Abel (Oto Awori)
Fatai Ghazal/ Olawale Akanni (Somolu)
Tokunbo Ogunade/Augusta Ogar (Surulere)
Solomon Hungbeji/Maria Aladetan: Yaba LCDA.
According to the Lagos State Independent Electoral Commission (LASIEC), elections will hold in 20 Local Governments and 37 Local Council Development Areas (LCDAs).
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