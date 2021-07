The Inspector General of Police Alkali Baba has moved AIG Bala Ciroma to Zone 7 in Abuja, as part of the rejigging of the top brass.

Police commissioner Frank Mba said today that AIG Usman Belel has been posted to FCID annex in Lagos, while AIG John Amadi moved to Maritime.

AIG Adeleke Adeyinka is the new man at the helm in Zone 9 Umuahia.

The reshuffle affected 24 Assistant Inspectors General of Police (AIGs).

They were moved to Zonal Commands and Formations, in line with Alkali Baba’s vision to reset the police force:

Details below:

AIG SPU FHQ ABUJA – AIG ZAKI M. AHMED

AIG ZONE 4 MAKURDI – AIG MUSTAPHA DANDAURA

AIG CTU FHQ ABUJA – AIG DANSUKI D. GALADANCHI, mni

AIG ZONE 17 AKURE – AIG OKON ETIM ENE, mni

AIG BORDER PATROL FHQ ABUJA – AIG USMAN D. NAGOGO

AIG ZONE 7 ABUJA – AIG BALA CIROMA

AIG ZONE 9 UMUAHIA – AIG ADELEKE ADEYINKA BODE

AIG ZONE 13 UKPO-DUNUKOFIA AWKA – AIG MURI UMAR MUSA

COMMANDANT POLAC WUDIL-KANO – AIG LAWAL JIMETA TANKO

AIG FCID ANNEX LAGOS – AIG USMAN ALHASSAN BELEL

AIG DOPS FHQ ABUJA – AIG ADEBOLA EMMANUEL LONGE

AIG INVESTMENT FHQ ABUJA – AIG MUSA ADZE, fdc

AIG DICT FHQ ABUJA – AIG PHILIP SULE MAKU, fdc

AIG ZONE 6 CALABAR – AIG USMAN SULE GOMNA

AIG COOPERATIVE – AIG ADAMU USMAN

AIG ZONE 3 YOLA – AIG DANIEL SOKARI-PEDRO, mni

AIG DTD FHQ ABUJA – AIG AHMED MOHAMMED AZARE

AIG FCID ANNEX KADUNA – AIG MAIGANA ALHAJI SANI

AIG ZONE 12 BAUCHI – AIG AUDU ADAMU MADAKI

AIG MARITIME LAGOS – AIG JOHN OGBONNAYA AMADI, mni

AIG ZONE 8 LOKOJA – AIG EDE AYUBA EKPEJI

AIG ARMAMENT FHQ ABUJA – AIG MOHAMMED L. BAGEGA

AIG ZONE 15 MAIDUGURI – AIG BELLO MAKWASHI

AIG WORKS FHQ ABUJA – AIG BALARABE ABUBAKAR

Mbah said the posting and the redeployment of the Senior Police Officers take immediate effect.